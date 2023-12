Huasi Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Huasi liegt bei 277,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird diese Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Huasi mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,59%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Huasi-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 17,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage liegt um 9,37 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Huasi-Aktie daher ein "Gut"-Rating für die technische Analyse.