Huasi Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Huasi-Aktie hat in verschiedenen Kategorien eine durchwachsene Performance gezeigt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,46 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Huasi liegt bei 64,63, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie auch hier eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hindeutet, und auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich ebenfalls eine unterdurchschnittliche Performance. Die Huasi-Aktie erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,9 %, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,98 % stiegen, was eine Underperformance von -3,08 % bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 4,54 % unter dem Durchschnittswert.

Insgesamt ergibt sich also eine durchwachsene Bewertung für die Huasi-Aktie, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength Index, Sentiment und Buzz sowie beim Branchenvergleich des Aktienkurses.