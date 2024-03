Huasi Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Huasi hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um -13,94 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +15,84 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Huasi mit einer Rendite, die 15,61 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, eine starke Performance gezeigt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huasi einen aktuellen Wert von 277, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Huasi aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Huasi auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, wie von unseren Analysten gemessen wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende liegt Huasi mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aus dieser Perspektive betrachtet erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung und wird als eher unrentables Investment angesehen.