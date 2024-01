Huasi Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Huasi-Aktie wird derzeit in einer technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt an, dass der GD200 bei 4,94 CNH liegt und der Aktienkurs mit 5,39 CNH um +9,11 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 5,48 CNH, was einer Abweichung von -1,64 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Huasi-Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei 0, was zu einer negativen Differenz von -2,52 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Huasi eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Huasi liegt bei 75,71 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauftheit und wird daher als "Neutral" eingestuft. Damit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huasi bei 277, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.