Huasi Aktie: Finger weg?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über sechs Tage hinweg dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt positiv über das Unternehmen Huasi gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Huasi beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 % im Bereich "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter". Dies führt zu einer negativen Bewertung der ausgeschütteten Dividende als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Huasi-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,92 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,41 CNH um -30,69 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 5,06 CNH um -32,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Huasi-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung anhand des 7-Tage-RSI von 62. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI von 71,34 jedoch als überkauft einzustufen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit nach den verschiedenen Bewertungskriterien eine negative Einschätzung der Huasi-Aktie.