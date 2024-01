Huasi Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs des Unternehmens Huasi hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 23,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt nur um 4,4 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Huasi in diesem Bereich eine Outperformance von +19,4 Prozent erzielt hat. Ebenso hat der Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine mittlere Rendite von 6,58 Prozent erzielt, wobei Huasi um 17,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Branchen führt dazu, dass Huasi in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Huasi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 4,92 CNH. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,52 CNH, was einem Unterschied von +12,2 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 5,44 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (+1,47 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Huasi-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Huasi in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Huasi ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Huasi mit 277,09 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt (0 Prozent). Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.