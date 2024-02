Huasheng International Holding Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse für Aktien umfasst verschiedene Aspekte, darunter das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf. Dies wird im Relative Strength Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für Huasheng bei 33,33, was als neutral eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Huasheng in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, und auch die Diskussionen der Anleger waren verstärkt von negativen Themen geprägt. Daher wird das Anleger-Sentiment als neutral eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Huasheng-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,53 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,132 HKD, was einem Unterschied von -75,09 Prozent entspricht und daher charttechnisch als schlecht bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, der aktuell bei 0,13 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+1,54 Prozent), wodurch die Aktie auf kurzfristiger Basis als neutral bewertet wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Huasheng in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating bewertet.