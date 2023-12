Huaren Pharmaceutical Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Huaren Pharmaceutical-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und beträgt 48,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse also ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huaren Pharmaceutical aktuell bei 26 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche ist das KGV im Durchschnitt bei 0. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist, und daher eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Huaren Pharmaceutical. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und die Anleger bewerteten die Aktie insgesamt positiv. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bezogen auf die Aktienkurs-Performance der letzten 12 Monate hat Huaren Pharmaceutical eine Underperformance von -13,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche von durchschnittlich 0,34 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor liegt die Performance mit -1,87 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.