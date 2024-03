Huangshan Tourism Development Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Huangshan Tourism Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,16 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -13,59 Prozent, was bedeutet, dass Huangshan Tourism Development eine Outperformance von +1,43 Prozent erzielte. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -12,58 Prozent, und Huangshan Tourism Development übertraf diesen Durchschnittswert um 0,42 Prozent. Diese ähnlichen Renditen führten zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI für Huangshan Tourism Development liegt bei 15,32, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 48,2, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse beinhaltet trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Huangshan Tourism Development-Aktie beträgt für die letzten 200 Handelstage 12,1 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,24 CNH, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Huangshan Tourism Development veröffentlicht. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, und insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".