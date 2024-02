Huangshan Tourism Development Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Aktie von Huangshan Tourism Development zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 64,94 liegt, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich mit einem Wert von 55 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 12,31 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,75 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -12,67 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 11,24 CNH, was zu einem Abstand von -4,36 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber der Aktie von Huangshan Tourism Development in den sozialen Medien. Sowohl die quantitative als auch die qualitative Analyse der kommunikativen Tätigkeiten führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,51 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -16,23 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,72 Prozent im Branchenvergleich für Huangshan Tourism Development. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Huangshan Tourism Development um 1,07 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.