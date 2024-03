Huangshan Tourism Development Aktie: Jetzt geht’s rund!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Huangshan Tourism Development ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie von Huangshan Tourism Development liegt bei 27,4, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25-Wert von 30,43 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Huangshan Tourism Development wider. In den vergangenen zwei Wochen häufen sich positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. In diesem Zeitraum lassen sich auch neun Handelssignale ermitteln, davon 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Aktie von Huangshan Tourism Development mit -12,16 Prozent um mehr als 4 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,52 Prozent, wobei Huangshan Tourism Development mit 1,64 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der gleitende Durchschnittskurs von Huangshan Tourism Development beläuft sich auf 12,08 CNH, während der aktuelle Kurs bei 12,01 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,58 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,38 CNH, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +5,54 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Gut" für die Aktie von Huangshan Tourism Development.