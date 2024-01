Huangshan Novel Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Huangshan Novel schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Mit 4,6 % im Vergleich zu 1,92 % beträgt der Unterschied 2,68 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,07 Prozent erzielt. Dies liegt 16,45 Prozent über dem Durchschnitt (-7,38 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -7,38 Prozent. Somit übertrifft Huangshan Novel diesen Wert um 16,45 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huangshan Novel liegt derzeit bei 13,08, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht (0 Prozent). Die Branche "Behälter & Verpackung" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Huangshan Novel liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 34,88 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Huangshan Novel für diesen Punkt der Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.