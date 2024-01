Huangshan Novel Aktie: Am Scheideweg

Huangshan Novel: Neutralbewertung aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien

Das Unternehmen Huangshan Novel wird der Branche "Behälter & Verpackung" zugeordnet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem aktuellen Wert von 13,08 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies entspricht einer Neutralbewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Huangshan Novel im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,07 Prozent erzielt, was 16,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Huangshan Novel derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (34,88 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (38,93 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich für Huangshan Novel eine Neutralbewertung aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien.