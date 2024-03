Huangshan Novel Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Huangshan Novel-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,7 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,07 CNH weicht somit um +15,75 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (9,06 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Huangshan Novel-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Huangshan Novel 4,6 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (4,65) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Huangshan Novel liegt bei 57,14, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 23, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Huangshan Novel eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Huangshan Novel für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.