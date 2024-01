Huaneng Power International Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird Huaneng Power mit einem RSI-Wert von 6,86 als überverkauft betrachtet, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Gut".

Anleger haben Huaneng Power in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Redaktion fand zudem 5 berechenbare Schlecht-Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Huaneng Power von 8,58 CNH mit +0,59 Prozent Entfernung vom GD200 (8,53 CNH) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,76 CNH auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Huaneng Power im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,93 Prozent erzielt und liegt damit 14,97 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Versorgungsunternehmen". Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut".