Huaneng Power International Aktie: War die Aufregung umsonst?

Im letzten Jahr erzielte die Aktie von Huaneng Power eine Rendite von 14,93 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" eine Überrendite von 14,93 Prozent gegenüber dem Durchschnitt (-0,01 Prozent) darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" beträgt -0,01 Prozent, wobei Huaneng Power aktuell um 14,93 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Huaneng Power in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Huaneng Power liegt bei 29,31, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analysen als "Gut" eingestuft.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich überwiegend positive Meinungen zu Huaneng Power. Es wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene ein Ergebnis von 0 positiven und 7 negativen Handelssignalen, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher mit einer "Neutral"-Bewertung angemessen bewertet.