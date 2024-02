Huaneng Power Aktie: Wirklich lohnenswert?

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Huaneng Power diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Huaneng Power führt.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Untersuchung der Aktie von Huaneng Power auf diese beiden Faktoren hin ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Huaneng Power zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Huaneng Power liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Huaneng Power eine Performance von 14,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -23,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,33 Prozent im Branchenvergleich für Huaneng Power. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Aktie 37,33 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Huaneng Power ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.