Huaneng Power Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Huaneng Power: Investorenstimmung und Analyseergebnisse

Die Investorenstimmung bezüglich Huaneng Power wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab eine Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Hingegen wurden in den vergangenen Tagen mehrheitlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich wurden exakt berechenbare Signale herausgefiltert, wobei 9 Schlecht-Signale identifiziert wurden. Die Gesamtauswertung führt daher zu einer "Schlecht" Empfehlung.

Die Analyse der Stimmung und Aktivität rund um die Aktie von Huaneng Power basiert neben Bankanalysen auch auf dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergaben dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" erteilt.

Um zu beurteilen, ob Huaneng Power aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 20,59 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Huaneng Power weder überkauft noch -verkauft ist, und somit abweichend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Analysepunkt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Huaneng Power im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,93 Prozent erzielt, was 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -0,08 Prozent, wobei Huaneng Power aktuell 15 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.