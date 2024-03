Huaneng Lancang River Hydropower Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Huaneng Lancang River Hydropower diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen konzentrierte sich der Meinungsmarkt vor allem auf die negativen Themen rund um Huaneng Lancang River Hydropower, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit acht Signalen (1 Schlecht, 7 Gut). Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene daher ein "Gut" Signal. Bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Huaneng Lancang River Hydropower-Aktie beträgt aktuell 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,94, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Huaneng Lancang River Hydropower-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,91 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (9,49 CNH), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Gut", da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Huaneng Lancang River Hydropower-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Huaneng Lancang River Hydropower-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,58 Prozent erzielt, was 48,06 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.