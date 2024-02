Huaming Power Equipment Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Dividendenpolitik von Huaming Power Equipment wird von Analysten positiv bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 3, was eine positive Differenz von +2,08 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen" darstellt.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Huaming Power Equipment in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 72,94 Prozent verzeichnen. Dies bedeutet eine Outperformance von +90,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, der um -17,55 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Huaming Power Equipment um 89,22 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieses starken Ergebnisses erhält das Unternehmen eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Huaming Power Equipment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,61 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der Schlusskurs der Huaming Power Equipment-Aktie lag am letzten Handelstag bei 15,93 CNH, was einem Unterschied von +29,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Insgesamt wird die Huaming Power Equipment-Aktie aufgrund ihrer Dividendenpolitik, Performance, fundamentaler Kriterien und technischer Analyse als attraktive Anlagemöglichkeit bewertet.