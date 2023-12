Hualing Xingma Automobile Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Hanma-Aktie im vergangenen Monat immer schlechter wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm jedoch zu, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hanma-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hanma-Aktie überkauft ist, basierend auf den Werten der letzten 7 Tage. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch keine Über- oder Unterkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die kommunikativen Tätigkeiten der Anleger zeigen mehrheitlich "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Hanma-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,82 Prozent erzielt, was 1,68 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Aktie sogar 1,73 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.