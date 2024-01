Hualing Xingma Automobile Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Hanma: Analyse von Sentiment, RSI, Anleger und Branchenvergleich

Bei der Einschätzung einer Aktie spielt neben anderen Faktoren auch die Internetkommunikation eine wichtige Rolle. So hat die Analyse von Hanma interessante Ausprägungen ergeben. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hanma-Aktie zeigt einen Wert von 49 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Vergleicht man diesen mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (49,88), so ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hanma.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hanma unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung mit einem "Gut" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Hanma in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,48 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,78 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,27 Prozent. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,51 Prozent im letzten Jahr, wobei Hanma 5,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.