Hualan Biological Engineering Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hualan Biological Engineering beträgt das aktuelle KGV 34. In der Biotechnologie-Branche haben vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0, was bedeutet, dass Hualan Biological Engineering weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite für Hualan Biological Engineering beträgt 1,34 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,95 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Aktie wird auch aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 22,43 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 22,23 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,89 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Für das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Hualan Biological Engineering ergibt sich eine gemischte Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität und erhält daher die Bewertung "Gut". Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeordnet.

