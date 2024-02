Huajun Holdings-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

Der Relative-Stärke-Index, oder RSI, wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen könnten. Bei China Huajun wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass China Huajun weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das China Huajun-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei China Huajun in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der China Huajun-Aktie ergibt sich ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,15 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,85 HKD liegt, was einem Unterschied von -26,09 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Huajun-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.