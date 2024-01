Huajun Holdings Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Huajun-Aktie zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Mit einem RSI von 100 wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet mit einem Wert von 95 auf eine überkaufte Situation hin und wird ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die China Huajun-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die China Huajun-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Huajun-Aktie von 0,85 HKD mit -29,75 Prozent Entfernung vom GD200 (1,21 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,03 HKD und einem Abstand von -17,48 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der China Huajun-Aktie über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine "Neutral"-Einstufung hin.

Insgesamt wird die China Huajun-Aktie aufgrund der verschiedenen Indikatoren mit einem "Schlecht"- und "Neutral"-Rating bewertet.