Huajin Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Huajin zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,97 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,78 HKD liegt, was einer Abweichung von -19,59 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,81 HKD, was einer Abweichung von -3,7 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso gibt es keine wesentlichen Veränderungen in der Diskussion über die Aktie, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Huajin in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Huajin liegt bei 42,86 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 47,73 und bestätigt die "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Huajin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -7,57 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -24,61 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine Rendite von -7,57 Prozent hatte, liegt die Huajin um 24,61 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.