Huafon Microfibre Shanghai Aktie: Was macht der Markt?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huafon Microfibre Shanghai liegt bei 46,05, was in etwa dem Durchschnitt der vergleichbaren Branche entspricht. Die Aktie wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Huafon Microfibre Shanghai zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- (78,05 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (76,39 Punkte). Daher wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Huafon Microfibre Shanghai liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 1,92 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Insgesamt wird Huafon Microfibre Shanghai aufgrund der genannten Kriterien als "neutral" bis "schlecht" eingestuft.