Huafon Microfibre Shanghai Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Dividende von Huafon Microfibre Shanghai steht derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was einer negativen Differenz von -2,09 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Chemikalienunternehmen entspricht. Daher hat unsere Analysten das Unternehmen mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht positiv bewertet. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung lassen darauf schließen, dass die langfristige Stimmungslage als "Schlecht" einzustufen ist. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,99 CNH für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,16 CNH, was einer Abweichung von -20,8 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Huafon Microfibre Shanghai im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,22 Prozent erzielt, was 1,56 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -22,66 Prozent, und Huafon Microfibre Shanghai liegt aktuell 1,56 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Aktie von Huafon Microfibre Shanghai erhält demnach in verschiedenen Bereichen eine eher negative Bewertung, sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, das langfristige Stimmungsbild, als auch aus charttechnischer Sicht. Im Branchenvergleich zeigt sich ebenfalls eine unterdurchschnittliche Performance. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.