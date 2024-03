Huafon Microfibre Shanghai Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huafon Microfibre Shanghai liegt bei 46,05, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien häufen sich in den letzten zwei Wochen die positiven Meinungen über Huafon Microfibre Shanghai, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,95 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,53 CNH lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die kurzfristige Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) bestätigt diese Einschätzung, da der Wert von 30,56 darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 43 deutet darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.