Huadian Power InternationalLtd Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Huadian Power diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret wurden 4 "Schlecht"-Signale (bei 3 "Gut"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auch aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huadian Power mit einem Wert von 4 unter dem Durchschnitt im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 12,08), was einer Unterbewertung von ca. 59 Prozent entspricht. In diesem Bereich erhält das Unternehmen daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite liegt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau bei 7,28 Prozent, was 1,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler, 5,87) liegt. Auch hier wird die Dividendenpolitik von Huadian Power von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Punktes. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen häufiger als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Huadian Power-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.