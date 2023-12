Huadian Power InternationalLtd Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Huadian Power hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" als sehr stark erwiesen. Mit einer Rendite von 13,75 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die eine mittlere Rendite von -16,34 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, konnte Huadian Power mit einer Rendite von 30,09 Prozent deutlich hervorstechen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen bei Huadian Power keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Huadian Power in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Huadian Power liegt bei 41,18, was als neutral betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Huadian Power aktuell bei 3,53 HKD verläuft und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst lag bei 3,37 HKD, was einem Abstand von -4,53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 3,19 HKD angenommen, was einer Differenz von +5,64 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird daher insgesamt ein "Gut"-Befund vergeben.