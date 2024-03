Huadian Power Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Huadian Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,54 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,3 HKD, was einem Unterschied von +21,47 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhalten hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und der letzte Schlusskurs von 3,74 HKD lag ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +14,97 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Huadian Power-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI momentan bei 23,08 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Huadian Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Huadian Power-Aktie beträgt derzeit 4,92 und liegt damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Huadian Power-Aktie diskutiert wurde. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren hauptsächlich positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, das vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund sieht. Insgesamt erhält die Huadian Power-Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung.