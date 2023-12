Huadian Power Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Huadian Power-Aktie eine Rendite von 13,75 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -14,77 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Huadian Power-Aktie mit 28,52 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Huadian Power-Aktie bei 3,32 HKD, was +4,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Aktie hingegen -5,95 Prozent unter dem GD200, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird Huadian Power auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI von 37,1 bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Huadian Power-Aktie somit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in Diskussionen mehr Beachtung geschenkt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Huadian Power-Aktie somit ein "Gut"-Rating.