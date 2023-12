Huadian Power Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie der Huadian Power wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Dabei ergab sich ein Durchschnitt von 3,53 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,34 HKD, was einem Unterschied von -5,38 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich wurde der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 3,17 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und daher eine "Gut"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Bei der fundamentalen Analyse wurde festgestellt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Huadian Power bei 4,92 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt (59 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz basiert auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Huadian Power zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Abschließend wurde die Aktie der Huadian Power anhand des Relative Strength-Index (RSI) analysiert, der Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst und diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zuweist. Dabei ergab sich ein Wert für den RSI7 von 16,67 und ein Wert für den RSI25 von 29,03, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.