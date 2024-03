Huadian Heavy Industries Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Huadian Heavy Industries liegt der RSI7 aktuell bei 66,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 48,62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab 11 positive Tage, zwei negative Tage und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Huadian Heavy Industries 5,86 Prozent unter dem GD200 (6,48 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 6,66 CNH, was zu einer Entfernung von -8,41 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Bezogen auf den Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Huadian Heavy Industries in den letzten 12 Monaten um 8 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche und um 7,53 Prozent unter der "Bauwesen"-Branche. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.