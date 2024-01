Huadian Heavy Industries Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs des Unternehmens Huadian Heavy Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,76 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,36 Prozent verzeichnet, liegt Huadian Heavy Industries mit einer Rendite von 10,12 Prozent deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Analysten haben neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurden überwiegend positive Kommentare festgestellt, jedoch gab es in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen. Daher wurde die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab acht positive und keine negativen Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Aktie mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergab sich eine Abweichung von +0,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab hingegen eine Abweichung von +13,26 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Huadian Heavy Industries in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.