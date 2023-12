Huadian Energy, tut es schon wieder!

Huadian Energy wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der unabhängigen Stromerzeuger und Energiehändler mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet. Die Differenz von 2,12 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten 12 Monaten verzeichnete das Unternehmen eine Performance von -14,87 Prozent, was einer Underperformance von -13,76 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Sektorvergleich war die Rendite mit -13,76 Prozent unterdurchschnittlich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Huadian Energy-Aktie am letzten Handelstag bei 2,29 CNH lag, was einem Unterschied von -8,76 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,51 CNH entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 2,24 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit +2,23 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Huadian Energy eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führte ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Zusammenfassend ergibt sich für Huadian Energy eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund der Dividende, der Performance im Branchen- und Sektorvergleich, der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz.