Huadian Energy Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von Huadian Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die im Durchschnitt um -8,36 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -18,44 Prozent für Huadian Energy. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,36 Prozent im letzten Jahr, und Huadian Energy lag 18,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Huadian Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huadian Energy liegt mit einem Wert von 3,51 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" von 0, beträgt der genaue Abstand aktuell 0 Prozent. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke für Huadian Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf den genannten Kriterien.