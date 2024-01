Huadian Energy Aktie: Keine Panik!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huadian Energy liegt derzeit bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral angesehen wird. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Huadian Energy zeigt eine schlechte Bewertung, da der RSI bei 70 liegt. Für den RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, ergibt sich eine neutrale Einstufung von 60,34. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,47 CNH um -11,74 Prozent vom aktuellen Kurs (2,18 CNH) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt hingegen nur eine geringfügige Abweichung von -2,24 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Huadian Energy werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".