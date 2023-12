Huadian Energy Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Huadian Energy liegt bei 41,67, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 41, was auch auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist, die als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Huadian Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,13 Prozent erzielt, was 7,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -1,1 Prozent, und Huadian Energy liegt aktuell 7,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Huadian Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,51 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,3 CNH, was einem Unterschied von -8,37 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 2,24 CNH, was einem Anstieg von +2,68 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Huadian Energy-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Huadian Energy zeigt, dass vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weitere Studien zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".