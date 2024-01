Huadian Energy Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Huadian Energy-Aktie wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um eine fundierte Bewertung abzugeben. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 2,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Huadian Energy-Aktie mit 2,17 CNH derzeit -2,69 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -12,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie betrachtet. Mit einem Wert von 4,39 liegt die Huadian Energy-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Huadian Energy in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Auch hierfür erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Huadian Energy-Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.