Huadian Energy Aktie: Alles nach Plan!

Der Aktienkurs von Huadian Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um -14,87 Prozent verschlechtert. Dies bedeutet, dass die Rendite mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -0,07 Prozent, wobei Huadian Energy mit einer Rendite von -14,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Huadian Energy aktuell bei 2,49 CNH. Da der Aktienkurs bei 2,18 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -12,45 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,23 CNH, was einer Differenz von -2,24 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume ein "Neutral"-Gesamtbefund.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine übliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Huadian Energy mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,39 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der durchschnittliche KGV der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt 0, was zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.