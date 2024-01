Huachangda Intelligent Equipment Aktie: So kann man sich irren!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt der Aktienkurs von Huachangda Intelligent Equipment mit -13,17 Prozent um mehr als 15 Prozent darunter. Die Rendite der "Maschinen"-Branche betrug in den vergangenen 12 Monaten 1,47 Prozent, wobei Huachangda Intelligent Equipment mit 14,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) genutzt werden. Der RSI von Huachangda Intelligent Equipment liegt bei 82,86, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 63,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Huachangda Intelligent Equipment derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei Huachangda Intelligent Equipment beträgt das aktuelle KGV 63, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.