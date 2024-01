Huachangda Intelligent Equipment Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huachangda Intelligent Equipment liegt bei 63,88, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) von Huachangda Intelligent Equipment liegt bei 61,54, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 67 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Huachangda Intelligent Equipment eine Rendite von -13,17 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 14,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -1,48 Prozent zum Branchendurchschnitt. Daher wird Huachangda Intelligent Equipment von unseren Analysten in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Sollten Huachangda Intelligent Equipment Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Huachangda Intelligent Equipment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Huachangda Intelligent Equipment-Analyse.

Huachangda Intelligent Equipment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...