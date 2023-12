Huabao International HoldingsADR Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die technische Analyse der Huabao-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,18 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 2,5 HKD beträgt. Dies ergibt eine negative Differenz zum GD200 von -21,38 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 2,58 HKD, was einen Abstand von -3,1 Prozent zum aktuellen Aktienkurs bedeutet und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Huabao derzeit eine Dividendenrendite von 0,62 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,04 %. Mit einer Differenz von 5,43 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Huabao liegt bei 44,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 53,01, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huabao 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung als "Gut" von der Redaktion.