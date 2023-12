Huabang Financial Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Huabang-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,43 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,25 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -41,86 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,23 HKD, was einem positiven Abstand von +8,7 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Huabang-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, während der RSI25 bei 41,11 liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung von "Neutral" für den RSI.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Huabang-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,43 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Huabang eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.