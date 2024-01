Huabang Financial Holdings Aktie: War das schon alles?

Das Unternehmen Huabang weist laut fundamentalen Kriterien ein positives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,58 als unterbewertet angesehen wird. Demnach erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Huabang im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit 0 % schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Huabang liegt bei 52,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs für die Huabang derzeit negativ ist. Der GD200 verläuft bei 0,39 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,248 HKD liegt, was einer Abweichung von -36,41 Prozent entspricht. Dahingegen ergibt sich für die vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,23 HKD, was einer Abweichung von +7,83 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher auch in der technischen Analyse das Rating "Neutral" vergeben.