Hua Xia Bank Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Analysten haben die Huaxia Bank auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem waren die in den letzten beiden Tagen aufgegriffenen Themen hauptsächlich negativ. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Analyse das Rating "Schlecht". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Somit wird die Huaxia Bank hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Banken in den letzten 12 Monaten ergibt sich, dass die Huaxia Bank eine Outperformance von +16,2 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu ist der Durchschnitt der "Handelsbanken"-Branche um -1,4 Prozent gefallen. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Huaxia Bank mit 10,86 Prozent über dem Durchschnitt von 3,94 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen führt dazu, dass die Aktie auch in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet wird. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Insgesamt erhält die Huaxia Bank daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei der Huaxia Bank-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs lag bei 5,64 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5,78 CNH lag (+2,48 Prozent Unterschied). Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 5,68 CNH nahe dem letzten Schlusskurs (+1,76 Prozent), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Huaxia Bank-Aktie resultiert. Somit erhält die Huaxia Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

