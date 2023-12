Hua Lien Aktie: Das ist ein Knall!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hua Lien ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken.

Die Dividendenrendite von Hua Lien liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,61 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die Aktie auch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs um -6,47 % über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,17 HKD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,16 HKD, was einer Abweichung von -0,62 % entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat Hua Lien im letzten Jahr eine Rendite von 0,56 % erzielt, was 8,08 % über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" übertrifft die Aktie den mittleren jährlichen Renditewert um 7,09 %, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.