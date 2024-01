Hua Lien Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hua Lien liegt bei 59,15, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 45,61 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Hua Lien in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,78 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -12,22 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hua Lien um -11,56 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -13,78 Prozent im letzten Jahr, und Hua Lien lag 10,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Hua Lien. Daher wird die Aktie von der Redaktion auch hier als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hua Lien bei 0 Prozent und somit unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie durch die Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.